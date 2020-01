Tešíte sa na nový obchvat Bratislavy D4R7? Zbytočne! Ešte roky bude fakticky nepoužiteľný.

Krátko po zostavení končiacej vlády, bola v máji 2016 podpísaná ministrom dopravy (Brecely, pamätáte?) koncesná zmluva na výstavbu diaľničného obchvatu okolo Bratislavy (D4) a rýchlostnej cesty od Šamorína do Bratislavy (R7).

Štát sa zaviazal, že do plánovaného ukončenia výstavby v apríli 2020 (už za tri mesiace!) stavebne pripraví úsek D1 od Vajnorského jazera po novú križovatku Triblavina vrátane časti novej križovatky s obchvatom D4 Ivanka Sever. Stavba s niekoľkými mostami, vrátane rozšírenia D1 si vyžadovala získať povolenia k výstavbe, projekčné práce, prejsť procesom verejného obstarávania na inžiniersku a realizačnú činnosť a samotnú realizáciu. Vzhľadom k dĺžke povoľovacích konaní a verejného obstarávania na Slovensku, mal štát začať s prípravou svojej časti stavby okamžite po podpise zmluvy so Španielmi. Za necelé 4 roky mal zrealizovať stavbu v dĺžke 3 kilometrov tak, aby hneď po dokončení obchvatu D4 a rýchlostnej cesty R7 mohli vodiči využívať napojenie na diaľnicu D1 vo všetkých smeroch. Je koniec januára 2020 a štát s výstavbou ani nezačal.

Dôsledkom nečinnosti štátu bude, že tranzitná doprava v smere od Trnavy, ktorá sa chcela vyhnúť súčasnej D1 cez Bratislavu nebude môcť nový obchvat D4 využívať ešte najmenej 3 roky. Uvádza to sama Národná diaľničná spoločnosť (NDS). V jej vlastných dokumentoch sa konštatuje, že zjazd z D1 na D4 v smere od Trnavy na Jarovce nebude hotový skôr ako v roku 2023 … Počkať, to vážne bude celá doprava od Trnavy, ktorá mohla v smere do Maďarska, Rakúska a Česka obísť Bratislavu jazdiť po starom obchvate, cez Prístavný most a cez Petržalku ako doteraz? Vážne!

Babráctvo a lajdáctvo štátu sa prejavilo už pri začiatku projektu D4R7 tým, že štát odovzdal koncesionárovi stavebné povolenia na väčšinu úsekov s oneskorením 9 mesiacov! Ani toto omeškanie, ktoré znamená, že obchvat D4 bude dokončený v januári 2021 (okrem mosta cez Dunaj a úseku pri Slovnafte, ktoré majú byť hotové v apríli 2021) nestačilo na to, aby štát s výstavbou svojej časti križovatky aspoň začal. Podľa NDS nebude v čase plánovaného odovzdania obchvatu D4 v januári 2021 stavebne pripravená ani jedna vetva na napojenie na D1 v mieste križovatky Ivánka Sever. NDS počíta s dočasným napojením D4 na D1 najskôr v priebehu roku 2022. Predtým bude musieť ešte vybudovať obchádzkové trasy D1tky, lebo v mieste križovatky celú pôvodnú D1 rozoberie a postaví nanovo.

Už dnes meškajúce termíny NDS sú však nereálne optimistické. NDS nedisponuje povoleniami k výstavbe potrebného 3 kilometrového úseku a k dnešnému dňu ani nezačala s verejným obstarávaním na zhotoviteľa. Niežeby začala stavať! Dokonca to dospelo tak ďaleko, že ani rozpočet NDS na rok 2020 nepočíta s realizáciou rozšírenia D1 a prípravy na napojenie na D4. Štát miesto toho, aby priznal, že prípravu tejto stavby zanedbal, označil vinníkov a vyvodil personálnu zodpovednosť, sa ako obvykle vyhovára na aktivistov, ktorí si v konaní len uplatňovali svoje zákonné práva. Tu: https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/538523-krizovanie-d1-a-d4-vstupilo-do-politickeho-boja-kiskova-strana-sa-spori-s-ministerstvom/

Účelom obchvatu D4 a rýchlostnej cesty R7 za 1,9 miliardy EUR bolo odbremenenie Bratislavy od tranzitnej dopravy. To sa ešte niekoľko rokov nestane a nový obchvat za necelé dve miliardy bude v mieste križovatky s D1 končiť betónovými panelmi (doslova). Štát tak bude od budúceho roka platiť koncesionárovi za dokončený obchvat D4 a rýchlostnú cestu R7 necelých 53 miliónov EUR ročne, hoci pôvodný účel najväčšej infraštrukturálnej stavby za posledné desaťročia nebude ešte niekoľko rokov splnený.

Za všetkých Bratislavčanov, ale v podstate za celé Slovensko, ktoré obchvat bude najbližších 30 rokov splácať, dúfam, že na Ministerstve dopravy a Národnej dialničnej budú po voľbách sedieť ľudia, ktorí projekt dotiahnú čo najskôr. Lajdáctva a babráctva už máme na Slovenských diaľniciach akurát tak dosť!