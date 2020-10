Stanica Filiálka a bratislavský mestský vlak

Z Trnavy, Galanty, či Dunajskej Stredy vlakom do centra Bratislavy na modernú stanicu s pohodlným prestupom na MHD? Bratislavčanom a ďalším cca dvesto tisícom dochádzajúcim denne do Bratislavy za prácou, opäť svitla nádej.

Áno aj na tento projekt sa dajú použiť peniaze z Fondu obnovy EÚ. Podarí sa to teraz? Dotiahnú zodpovední celý projekt do konca? Za dlhé obdobie neboli podmienky pre radikálne zlepšenie dopravy v Bratislave take priaznivé.

Vybudovanie novej železničnej stanice Filiálka na Trnavskom Mýte je myšlienka stará asi 20 rokov. Európska únia v tom čase rozhodla o prepojení existujúcich železničných koridorov – celý projekt sa volal TEN-T 17. Pre Bratislavu to znamenalo o.i. vybudovanie novej tunelovej železničnej trate od stanice BA – Predmestie (Račianska ul.) po Trnavské Mýto a novovybudovanú stanicu Filiálka a odtiaľ až po železničnú stanicu BA – Petržalka razeným tunelom popod Dunaj. Na zámer bola spracovaná štúdia z roku 2008 a v programovacom období 2007 – 2013 bolo vyčlenených skoro 500 mil. EUR z eurofondov. Projekt sa dostal do fázy vydaného územného rozhodnutia na stanicu BA – Filiálka a niekoľko ďalších čiastkových územných rozhodnutí. Dokonca prebiehala verejná súťaž na realizáciu stanice Filiálka a cca 3 km dlhého železničného tunela (od stanice BA – Predmestie). Súťaž vygenerovala cenu 270 mil. EUR, oproti vtedy odhadovaným 425 miliónom EUR. Minister dopravy Počiatek, však po zmene vlády v roku 2012, potom ako ďalšou štúdiou realizovateľnosti zistili, že projekt je do roku 2015 stavebne nedokončiteľný, realizáciu stopol. Na projekt sa do jeho stopnutia minulonajmä na projektovú dokumentáciu skoro 20 mil. EUR. Odvtedy ubehlo ďalších osem rokov, čo sa riešenie verejnej dopravy v Bratislave motá na jednom mieste.

Z pôvodného projektu skoro 7 kilometrového podzemného vlaku je aktuálne na stole úsek od stanice BA – Predmestie po novú BA – Filiálka. Aj tento úsek je tunelový, ale je budovateľný hĺbením z povrchu (existujúci železničný koridor). S týmto úsekom počíta v jednej alternatíve (alt. 4) aj najnovšia štúdia realizovateľnosti železničného uzla Bratislava vypracovaná ŽSR v roku 2019. Do vybudovania pokračovania trate razeným tunelom popod Dunaj od BA – Filiálka po BA – Petržalka (v prípade nájdenia ďalších finančných zdrojov) by stanica BA – Filiálka slúžila ako tzv. hlavová stanica. To znamená že vlaky z troch smerov (Trnava, Galanta, Dunajská Streda) by končili na novej modernej stanici BA – Filiálka na Trnavskom mýte s ideálnym prepojením na MHD. Dnes vlaky z týchto smerov obsluhujú až tri stanice (BA – Hlavná stanica, BA – Nové Mesto, BA – Predmestie). Odhadované náklady tejto etapy sú však podľa štúdie realizovateľnosti železničného uzla Bratislava aj s modernizáciou iných železničných úsekov v Bratislave skoro jedna miliarda EUR. Takže, z vysúťažených 270 mil. EUR v roku 2012 sme sa dostali na odhadovanú skoro jednu miliardu v roku 2019 a aj to iba po novú stanicu BA – Filiálka.

Trochu si tu zafantazírujem o tom druhom úseku od BA – Filiálka po BA – Petržalka, popod Dunaj s vyústením a napojením na existujúcu trať za budovami RELAX a Atrium na Einsteinovej. Jeho súčasťou sú aj dve podzemné stanice. Stanica Nivy – medzi budovou VÚB a novou autobusovou stanicou NIVY a stanica Centrum – na Olejkárskej ulici pri SND. Tieto dve stanice by som považoval za adekvátne dopravné riešenie územia nového bratislavského downtownu. Odhadované náklady druhej etapy sú samozrejme vyššie, ale čím neskôr k tomu pristúpime, tým to bude drahšie.

Vybudovaním stanice Filiálka a s tým súvisiacich tratí by sa dosiahlo, že väčšina dochádzajúcich za prácou do Bratislavy by prestala využívať autá. Významne by sa mohli obmedziť prímestské autobusy zo smerov pokrytých železničnou dopravou. Cestujúci by jazdili priamo do centra mesta vlakom. Znamenalo by to významné odľahčenie prímestskej dopravy s dopadom aj na Bratislavu (odľahčenie prístupových ciest a nižší nárok na parkovanie). Ekologické odôvodnenie projektu v ušetrených tonách oxidu uhličitého, či pevných častíc zo spaľovacích motorov sa dá celkom presne spočítať.

Štát by vybudovaním a prevádzkovaním úseku BA – Predmestie po BA – Filiálka a neskôr aj úseku BA – Filiálka po BA - Petržalka zásadným spôsobom pomohol prímestskej ale aj mestskej mobilite cestujúcich. Nielen nákladmi na výstavbu, ale aj prevádzkovými nákladmi. Mesto Bratislava by muselo pripraviť napojenie električiek ako aktuálneho nosného systému MHD na nové stanice podzemného vlaku. O nových električkových tratiach v Bratislave ale niekedy nabudúce …

Mestské vlaky obsluhujú aj Viedeň, Mníchov a vlastne skoro všetky veľké mestá v Európe. Podobne uvažuje aj Bratislave veľkosťou podobné Brno. Tiež chce využívať vlaky pre účely prímestskej aj mestskej mobility. Viac tu: https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/podzemni-draha-v-brne-zadani-studie-proveditelnosti-se-odsouva-na-neurcito-20190123.html

Podobných blogov a rôznych štúdií ako pomôcť doprave v Bratislave nájdete na webe niekoľko. Aktuálne verím, že Bratislava má šancu na zásadný posun vo verejnej doprave aj preto, že tento projekt považuje za zmysluplný aj jeden z najsilnejších hráčov v budúcom čerpaní eurofondov – vicepremiérka Veronika Remišová, či predseda parlamentného výboru pre európske záležitosti Tomáš Valášek. Projekt stanice Filiálka je súčasťou Plánu obnovy predstaveného stranou ZA ĽUDÍ. https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/567225-ako-si-remisova-predstavuje-plan-obnovy-ma-mat-tri-piliere/

Peniaze na stanicu Filiálka chce hľadať aj minister dopravy Andrej Doležal, nominant SME Rodina, do ktorého rezortu budovanie nových železníc patrí: https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/563681-dolezal-chce-financovat-novu-zeleznicnu-stanicu-v-bratislave-z-fondu-obnovy/

Fanúšikom novej modernej stanice na Trnavskom Mýte je tiež župan Juraj Droba z SaS:

https://bratislavskykraj.sk/zeleznicna-stanica-filialka-minulost-pritomnost-a-buducnost/

So železničnou stanicou v bezprostrednej blízkosti dnešného Istropolisu počíta aj bratislavský primátor Matúš Vallo:

https://www.teraz.sk/import/vallo-uz-pri-predaji-istropolisu-bolo/482442-clanok.html

Teraz si už len držme palce, aby sa realizácia v tomto desaťročí podarila. Bratislavčania, ale aj všetci do Bratislavy dochádzajúci za prácou či zábavou si to zaslúžia! Nižšie pripájam pár linkov k téme:

Základná mapka vedenia podzemného vlakového tunela cez Bratislavu s napojením na lokálne vlakové trate v smere na Trnavu, Galantu a Dunajskú Stredu:

https://dopravoprojekt.sk/projekt/dopravno-urbanisticka-studia-prepojenia-zeleznicnych-koridorov-c-iv-projektu-ten-t-17-a-napojenie-letiska-na-zeleznicnu-siet-v-bratislave/

Zosumarizovanie stavu nevyužívania potenciálu železníc v Bratislave v 2020:

https://bratislava.sme.sk/c/22330646/zanedbana-filialka-caka-na-svoj-novy-osud.html

Zosumarizovanie stavu projektu podzemného vlaku v 2012:

https://www.asb.sk/stavebnictvo/inzinierske-stavby/zeleznica/improvizacia-neprinesie-ziaduce-riesenia-ten-t alebo https://reality.trend.sk/realitny-biznis/zeleznicna-filialka-odchadza-buducnosti

Rozhodnutie ministra dopravy Počiatka o zastavení projektu v 2012:

https://bratislava.sme.sk/c/6560720/pociatek-zabrzdil-podzemny-vlak-v-bratislave.html

Popis aktuálnej štúdie ŽSR “Železničný uzol Bratislava” z roku 2019, kde sa s podzemnou stanicou Filiálka stále ráta ako s jednou z alternatív:

https://www.yimba.sk/clanky/studia-zeleznicneho-uzla-bratislava-je-konecne-zverejnena