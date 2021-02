Zmluva s diablom alebo ako z Bratislavy (pomaly) zmiznú bilbordy.

Niekedy pred dvadsiatimi a viac rokmi ani nevadili, prinášali farby do socializmom vyblednutých miest, zakrývali rozpadnuté budovy, prieluky. Mestá, obce, župy, štát aj súkromní vlastníci podpísali nájomné zmluvy (s diablom).

V tom čase totiž netušili, že zbaviť sa ich bude mnohokrát trvať roky …

B I L B O R D Y, B I G B O R D Y, M E G A B O R D Y,

C I T Y L I G H T Y, T R O J N O Ž K Y, P L A C H T Y

Firmy podnikajúce v tomto biznise zahádzali preglejkovými tabuľami mestá, dediny a cesty medzi nimi. Potom si tento biznis všimli aj veľkí hráči a preglejku vymenili za brutálne železné konštrukcie so základmi ako na stredne veľké bytovky. Samozrejme, najviac sa tohto bordelu ušlo Bratislave. Nabralo to taký rozmer, že doteraz väčšina zastávok MHD v Bratislave nepatrí mestu alebo dopravnému podniku ale reklamným firmám alebo, že rodina dlhoročnej, bývalej mestskej poslankyne v tomto biznise roky úspešne podnikala … Dokonca stromy sa v meste zrezávali, aby bolo bilbordy od cesty vidieť!

Lenže, čoho je veľa, toho je moc. Povedali si kompetentní už pred rokmi a začal sa boj proti reklamnému smogu. Niekedy úprimný až naivný - Zmajkovičová 2012, ktorá svoj návrh novely stavebného zákona v parlamente radšej stiahla. Niekedy predstieraný - Zmajkovičová / Choma 2014, ktorý paradoxne bilbordovkám pomohol. Primátor Ftáčnik v 2014tom označil nelegálne bilbordy na mestských pozemkoch nálepkami “Nelegálne reklamné zariadenie”. Pravdepodobne rozzúril veľkého hráča, ktorý vlastní aj televíziu tak, že nálepky zmizli a ešte aj uviedol, že to bola chyba. Tu: https://bratislava.sme.sk/c/7286320/ftacnik-sa-sekol-nalepky-na-bilbordoch-oznacil-za-omyl.html Hej, dobre čítate!

Od 2010teho sa venujem komunálnej politike. V roku 2012 som ako ružinovský poslanec presadil pasportizáciu bilbordov, za účelom konaní o ich odstránení. Tu:https://www.bratislavskenoviny.sk/samosprava/31608-ruzinovski-poslanci-chcu-pasportizaciu-billboardov

V 2015 som už ako mestský poslanec interpeloval primátora Nesrovnala s otázkou, aký je príjem mesta z reklamných zariadení a v akom stave sú nájomné zmluvy s bilbordovkami. V tom čase to bolo viac ako 800.000 EUR ročne, ale bol to príjem podmienený znehodnotením životného prostredia v meste. Čo sa týka a nájomných zmlúv, väčšina už bola ukončená alebo uplynutím času alebo vypoveďami. Problém bol v tom, že ak na súd nepodáte žalobu o vypratanie, tak aj skončené zmluvy sa zo zákona predlžujú vždy o jeden rok. Darmo som na túto skutočnosť opakovane na zastupiteľstvách upozorňoval. Niekoľko desiatok bilbordov sa síce odstránilo, situácia sa ale nezlepšila.

Po nástupe primátora Valla som opäť interpeláciou požiadal o informáciu koľko a akých je uzavretých zmlúv s bilbordovkami ku koncu februára 2019. Výsledkom bola žiaľ stale obsiahla tabuľka. Príjemným prekvapením bolo, že aj na základe výsledku mojej interpelácie primátor Vallo vypovedal zostávajúce nájomné zmluvy a mesto konečne podalo na súd žaloby o vypratanie. Tu niekde tá najväčšia bilbordovka pochopila (aj vďaka presunu inzerentov do online), že síce sa môže s mestom ešte roky naťahovať, ale spoločenskú klímu voči bilbordom už nezmení a zaviazala sa do roka odstrániť 650 rôznych reklamných plôch. Jasné, nezapreli sa, nič nie je zadarmo a Bratislava za to zaplatí novou nájomnou zmluvou na 96 citylightov a megabordov na štyri roky. Patrí sa povedať, že už za férových podmienok a s právnymi poistkami, aby po štyroch rokoch naozaj zmizli. Aj tak ma ide vystrieť, že bilbordovky jedno podmieňujú druhým! Táto dohoda je však maximum možného, preto ju podporujem aj ja.

Happy end? Ani náhodou … Dohoda Bratislavy s najväčšou bilbordovkou síce mestu pomôže, ale nerieši vzťahy s ďalšími firmami z biznisu a už vôbec nie reklamné zariadenia postavené na štátnych, župných, či súkromných pozemkoch. Nechcem to zakrýknuť, ale už v marci by mohla byť v parlamente schválená novela stavebného zákona, ktorá môže počet bilbordov skutočne zredukovať. Návrhom poslanca Tomáša Lehotského (Za ľudí) je 1.) obmedzenie platnosti stavebného povolenia reklamných stavieb na max. 3 roky. 2.) Zvýšenie pokút za čierne bilbordy. 3.) Oprávnenie obce, aby vôbec mohla podať návrh na odstránenie nelegálneho bilbordu na svojom území (to nemohla vďaka novele Zmajkovičovej a Chomu) a 4.) určenie povinnosti stavebnému úradu rozhodnúť o odstránení nelegálnej reklamnej stavby v lehote 30 dní. Najmä to posledné je dôležité, bilbordovky v symbióze s (niektorými) stavebnými úradmi dokážu naťahovať konania o odstránení stavieb roky. Fakt.

Dalo by sa urobiť viac? Viem si predstaviť napríklad novú miestnu daň za každú reklamnú plochu. Uvidíme.

Svojim postojom k bilbordom sa dlhodobo netajím. Hoci, tiež som na nich párkrat visel. Za môj postoj sa mi bilbordovky odvďačili skoro dvojnásobnou cenou za jeden bilbord ako môjmu súperovi v komunálnych voľbách. Až tak, že si to všimla aj Transparency International, tu: https://transparency.sk/sk/volby-bratislavkeho-primatora/

Niekedy nám nevadili, ale už vadia a riadne. Bude to ešte trvať, ale raz zmiznú nadobro. Veď aj (niektorých) oligarchov vyšetrujú a aj tie stravné lístky už nie sú povinné.